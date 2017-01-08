澎湖馬公燒炭疑案 一人清醒

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馬公市三多路一民宅2家5口燒炭疑案，在澎湖醫院急救的23歲陳姓女子，狀況好轉，院方表示已有意識，但因屬一氧化碳中毒，還需觀察3至4天左右。

澎湖醫院表示，23歲的陳姓女子今天的狀況比前2天好很多，目前已清醒有意識，不再使用升壓計，醫護人員指示進行抬手抬腳，由於一氧化碳中毒，擔心心臟缺氧和腎臟功能受損，目前還須在加護病房觀察3到4天。

警方將待病情穩定後，再進一步詢問，了解整個事件的真正原因。

至於另一名25歲的蔡姓女子，情況仍不太樂觀，醫院仍全力搶救中。

馬公市三多路一民宅2家5口燒炭疑案，目前有3人死亡。1060108

(中央社)