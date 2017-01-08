花毯節圓滿落幕 「2018」明信片紛飛迎明年花博

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2016台中國際花毯節圓滿落幕，民眾寄出2018張明信片，與親朋好友相約明年世界花博見。（陳淑娥攝）

2016台中國際花毯節圓滿落幕，民眾寄出2018張明信片，與親朋好友相約明年世界花博見。（陳淑娥攝）

2016台中國際花毯節8日畫下圓滿句點，現場民眾寄出2018張明信片，王小姐一口氣寫10張給海外親友，相約在2018世界花博見；觀旅局表示，花毯節展期跨越耶誕節及元旦年假，16天帶來145萬多人次賞花人潮，今年可望原地續辦。

觀旅局今日特別募集賞花遊客，在花毯節最後一天現場寄出紀念明信片，邀請國內外2018位親友，相約明年台中世界花博見，不少民眾一大早排隊填寫，不到中午，2018張明信片湧入臨時郵筒，賞花之約紛紛將稍往美、中、日、港及澳等海內外。

觀旅局強調，市府首度將花毯節移到后里環保公園，並整合觀光、交通、警察、經發、農業、新聞及社會等各局處共同主辦，為2018世界花博暖身，開幕第9天就破百萬參觀人次，16天帶來145萬多人次賞花人潮，今年可望原地續辦，而世界花博也將在明年9月試營運、11月盛大開幕。

交通局表示，花毯節活動期間全用接駁車，16天約輸運1萬4千多車次，全接駁方式加上警方及義交全力疏導，成功為2018世界花博測試后里地區交通服務能量。

(中時)