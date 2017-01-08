猛獅換新裝 潘武雄：至少logo不輸人

統一獅舉行開訓活動，全隊與新隊徽合影。（葉姵妤攝）

統一獅公佈新隊徽與春訓球衣，左起高志綱、蘇智傑、陳傑憲、潘武雄。（葉姵妤攝）

高志綱身著球隊新版春訓球衣，臂章為特別設計的春訓LOGO。（葉姵妤攝）

統一獅今年重新打造球隊整體視覺與形象，也將推出全新球衣，今天(8日)在開訓典禮上率先揭露新LOGO春訓球衣，要帶給外界耳目一新的感受。

獅隊的新隊徽以獅頭呈現，用流暢躍動的線條及閃電造型的鬃毛表現速度與運動感，打造「猛獅」形象，同時融入了象徵勝利的V型(Victory)視覺動線，及代表統一企業、球隊核心的「U」字。

看到球隊新隊徽，陣中左打重砲潘武雄表示：「(獅子)看起來兇猛，看到後滿喜歡的，至少出去LOGO不會輸別人。」

至於專為春訓打造的新版春訓球衣，以黑、白、橘三色為主，胸前的隊名改以英文「UNILIONS」呈現，背後改繡球員的英文名字縮寫，亮相後獲得球員好評，當家捕手高志綱笑說：「穿起來滿像七龍珠裡孫悟空的衣服，滿好看的，顏色比較鮮豔，在球場上看起來應該會比較有精神。」

在公佈全新隊徽及標準字LOGO後，獅隊預計在今年3月正式推出全新主、客場球衣。

而年度口號方面，獅隊2017年喊出「NO FEAR無懼」，在球隊走向年輕化的同時，希望球員能無懼地迎接挑戰，也藉此呼應新隊徽的「猛獅」形象。今年球隊也預計規劃6至7個主題日活動，包括去年與日職西武獅合作獲得好評的「雙獅會」也可望續辦。

(中時電子報)