親民黨秘書長秦金生驟逝 蔡總統表哀悼

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親民黨秘書長秦金生上午驟逝，總統府晚間表示，總統府代理秘書長劉建忻已代表總統府及總統蔡英文致電親民黨，由親民黨向家屬轉達哀悼之意。

秦金生8日上午出外運動時，突然發生身體不適，緊急送醫後不治，病因為心肌梗塞。親民黨主席宋楚瑜得知後，也趕往醫院慰問家屬。

(旺報)