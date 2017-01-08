撇沾富二代緋聞 海倫清桃藉社交做生意

海倫清桃澄清參加跑車車聚想做生意，跟張姓富二代是正常交際，夫妻間沒嫌隙。(取材自海倫清桃臉書、中時娛樂臉書)

海倫清桃澄清和富二代交集是因做生意。（粘耿豪攝）

長相甜美、有「越南林志玲」美稱的海倫清桃，昨天驚傳仰藥自殺，警消獲報前往確認，確定她人在外面且平安無事，虛驚一場，而她今晨在臉書為此事道歉，文末竟說要退出演藝圈當平凡人，之後連串po文揭露一個跟外界認知大相逕庭的身分故事，其中包含有個結婚18年的老公「戴先生」，又提到近年認識了某張姓富二代，且會單獨開車出門，而在稍早的說明記者會上，海倫清桃就此事作出回應。

海倫清桃昨在臉書打出長篇「自傳」，故事中的她是純越南人、跟戴姓花蓮人結婚已18年、年齡跟學歷也是編造的，今天下午，她偕老公戴先生出面開記者會，對於過去不實、編造的身分資訊致歉，而由於海倫清桃證實自己已婚身分，對於臉書上說的從去年11月開始，她跟張姓富二代會單獨開車出門直到深夜才返家一事，海倫清桃說明，自己參加了一個跑車車聚，「如果你不開跑車、不是名人，就沒人理」。

她在車聚裡認識了一些人，包含張姓富二代，而海倫清桃想做生意，因此藉此打入交際網，強調是正常社交，跟老公沒嫌隙，「我對哥哥(戴先生)很好，他也對我很好，他這十幾年就當一個隱形人，一直保護我」，雖然這些年的努力沒得到相對應的肯定，但還好有老公跟粉絲的支持，「我很開心我今天還活著，謝謝大家一直照顧桃子」。

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