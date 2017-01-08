新北國家清潔周開跑 「社區防蚊師」出馬
農曆春節將至，民眾已陸續開始大掃除，環保局為鼓勵市民提早進行居家及周邊環境大整頓，於8日辦理「國家清潔周」起跑活動，同時特邀32位「社區防蚊師」，分享防蚊經驗與方法，用最貼近生活的方式，教導大家如何從居家生活中做好登革熱防治工作。
過年前家家戶戶大掃除是我國傳統習俗，新北市訂定1月8日至27日為國家清潔周，環保局號召全市29區各機關、民間團體、學校、社區及環保志義工共1萬8000人，同步將大街小巷、騎樓門面清掃乾淨，防止病媒蚊孳生。
板橋區富貴里長詹汝表示，在還沒成為防蚊師前，她都是搭配中秋晚會或母親節活動等，宣導清除積水容器的概念給里民，但是不論怎麼講大概就是那兩句話「水桶要倒放、不要有積水」，沒辦法給里民更深入的內容，現在透過課程的設計，先以防蚊液和捕蚊罐DIY製作吸引里內的婆婆媽媽參加，並加強宣導「巡、倒、清、刷」防蚊四撇步，更帶著參與里民走訪里內巷弄，以串門子閒話家常的方式宣導清除孳生源觀念，成效超乎想像。
環保局長劉和然表示，春節期間清潔維護工作不打折，農曆初一到初三清潔隊停止沿線收運，但全市仍設有59處垃圾定點收運服務，同時全面加強本市境內各風景點、觀光景點、主要道路清掃及查核工作，環保公害稽查及陳情處理服務同樣是全年無休、24小時不打烊。
(中時)
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