年金改革南區座談 場外撒冥紙落幕

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年金改革會議南區分區座談今在高雄舉行，場外抗議不斷，爆發數波推擠衝突，造成1名員警掛彩；抗議民眾最後在撒冥紙、踐踏總統蔡英文肖像，高呼「政府誠信已死」聲中落幕。

年金改革會議南區分區座談今天下午在高雄國際會議中心舉行，警方封街，拒馬、人牆層層管制，場外抗議不斷，爆發數波警民推擠拉址衝突，造成1名執勤員警掛彩，送醫無大礙。

隨著座談結束，場外抗議民眾集體向空中撒冥紙、踐踏總統蔡英文肖像，高呼「政府誠信已死」聲中落幕，抗議民眾隨後也散去。

警方傍晚撤掉現場拒馬，到場戒護的保警歷經北中南3場勤務，也略顯疲憊，打道回府。1060108

(中央社)