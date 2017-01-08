日福島核電廠凍土遮水壁 效果未達預期

共同社今天報導，圍繞東京電力公司福島核事故的處理工作，通過凍結地層阻隔地下水來控制核污水的「凍土遮水壁」計劃陷入困局。

地下水的阻隔效果未能達到東電的預期，原子能規制委員會認為「效果有限」的看法漸強。該計劃作為控制核污水的「殺手(金間)」投入高額國家經費，但結果很可能有違期待。

去年12月26日召開的規制委會議上，東電說明稱凍土壁靠海一側的下游日均提取地下水的量在12月為176噸，最少為134噸。

凍土壁完成前日均約為400噸。東電之前一直主張凍土壁靠海一側凍結後提取量可減至70到100噸左右。儘管東電在會上聲稱「取得了一定的效果」，但明顯與預計不符。

對於地下水未能大幅減少的原因，東電提出了多種可能。包括（1）反應爐廠房週邊電纜等通過的地下通道底部無法凍結，導致大量地下水流出；（2）地下管道交叉處的凍土壁出現縫隙等。然而未能就此提出相應對策，凸顯出控制地下水很困難。

原子能規制委對於凍土壁的效果十分冷淡。當初就擔心受凍土壁影響，地下水位發生急劇變化，導致廠房地下積累的高濃度污水洩漏。原計劃確認靠海一側的地下水阻隔效果、驗證安全性後，實施包括靠山一側的全面凍結。

但是規制委代理委員長更田豐志在會上稱「並無太大危險」，表示無須驗證就允許全面凍結。並語帶諷刺地說明理由稱「靠海一側就流出這麼多水，靠山一側毫無疑問也一定會讓水通過」，引來會場旁聽席中一陣笑聲。

規制委要求將凍土壁作為污水對策的輔助措施，優先在廠房邊設置豎井。理由是如能增強汲水能力，就能切實管理地下水的水位。

東電的負責人表示：「未能達到預期效果是事實，因此很難強行辯解，但通過全面凍結凍土壁減少污水流出量的目標不會改變。」東電正在研究包括靠山一側實施全面凍結的程序等，預計最快在本月內的規制委會議上進行討論。1060108

(中央社)