蔡總統來訪 宏都拉斯支持踏實外交

宏都拉斯各大媒體今天均大幅報導中華民國總統蔡英文即將來訪的消息，報導中強調，宏國與台灣關係良好穩固並支持蔡總統提出的「踏實外交」政策。

報導強調，宏都拉斯將是此次蔡總統率團訪問中美洲4國，第一個走訪的國家。這次宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多之旅，是為了向國際社會宣示，中華民國是有能力肯負責的政經關係夥伴。

報導並指出，宏都拉斯總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）去年10月訪台時曾與蔡總統會晤，雙方均體認宏都拉斯是台灣打進中美洲市場的門戶，而同時台灣是宏都拉斯進入亞洲廣大市場的門戶。

報導表示，去年11月自台灣來訪的一個投資貿易團，再加上蔡總統此次親自率領政府官員、立法委員以及投資者到訪，表明了中華民國將對宏都拉斯命名為「20/20」的5年經濟發展計畫做出貢獻。

報導指出，宏都拉斯認為與台灣的關係是「必要的」（crucial）。因此，耶南德茲總統數度重申，宏都拉斯支持蔡總統所提出的「踏實外交」並保證宏國政府和人民將繼續支持台灣加入各國際組織。1060108

(中央社)