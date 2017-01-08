SBL》找回自信 簡偉儒爆發生涯新高得分

只要簡偉儒找回投籃自信，他將成為一名相當可怕的射手。(中華籃協提供)

回想季初時，當金酒前7場只贏1場，每次賽後進到金酒休息室，都可發現簡偉儒1個人低著頭坐在椅子上失望痛苦，彷彿難過到快哭的樣子，因為他已經投到毫無自信，幸好在隊友與教練不斷鼓勵下，他終於找到破繭而出的機會！

簡偉儒8日在金酒與達欣之戰，單場飆進7顆三分球、獨拿30分，皆創生涯新高紀錄，可惜金酒76比78敗北，他的逆轉絕殺三分球也沒投進，但簡偉儒的投籃自信與手感明顯找了回來，賽後他的眼神也完全不一樣。

「我沒想太多，就是一有空檔，就帶信心出手，可惜最後一擊太急了，否則我還以為會進，」簡偉儒說，「我想最近手感變好主因，還是楊哲宜教練從12月底開始，要求我們每天至少投進450球，投籃份量明顯加重。」

其實簡偉儒說得太客氣了，他從南山高中時期，就是一名優秀的外線射手，後來入選世青國手，也在台灣師大打出不錯成績，但到了SBL，他的表現開始起伏不穩，最重要的原因還是他的信心問題，老實講，他對自己太沒自信了。

金酒總教練楊哲宜季初就講過，原本季前簡偉儒狀況調整很好，卻到開季後一路下滑，幸好最近開始出現1場準、1場不準的情況，所以賽前楊哲宜還跟簡偉儒開玩笑，「賽前我就預告，跟他說這場他會很準！結果馬上成真。」

或許就是因為楊哲宜的玩笑話，直接給了簡偉儒不少信心，終讓這名未來的中華隊射手得到真正爆發機會，不過問題來了，到底他該如何保持穩定身手，而不是跟楊哲宜說的1場好、1場壞呢？答案還是那兩個字，「自信！」

只要簡偉儒真正找回屬於他自己的信心，假以時日他必定可以成為金酒當家射手，甚至中華隊射手，這卻是他一直以來最缺乏的東西，楊哲宜說：「看來我以後必須跟偉儒多開玩笑了，這樣他才可以準一點。」

相信自己可以做到，其實就這麼簡單，簡偉儒的射手之路才剛開始準備發光發熱，就看他能否信任自己做得到了！

(中時電子報)