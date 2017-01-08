撤慰安婦銅像 安倍盼韓展現誠意

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南韓在首爾日本大使館前以及釜山日本總領事館前擺設象徵慰安婦的少女銅像，日本首相安倍晉三在日本放送協會（NHK）今天播出的節目中說，南韓須展現誠意撤除銅像才行。

安倍強調，有關慰安婦問題，根據2015年底日韓兩國政府所達成的協議，日本政府已撥付10億日圓（約新台幣2億8000萬元）到韓方所成立的支援慰安婦的財團（基金會），日本已誠實地履行義務，接下來，韓方一定要確實展現誠意才行。不管南韓是否政權改變，確實履行，是國家的信用問題。

安倍言下之意，南韓不撤除少女銅像，是違反日韓協議的精神。

有關位於首爾的日本大使館前的少女銅像的問題，南韓政府在2015年底日韓達成協議時，同意致力於問題的妥善解決。

但是，去年12月28日，南韓民眾因不滿2015年底日韓所達成針對慰安婦問題的協議，在位於釜山的日本領事館外，新設1座象徵慰安婦的少女銅像。

日本6日對韓方提出4項對抗措施，包括:召回駐南韓的大使長嶺及駐釜山的總領事森本康敬、有關釜山總領事館職員參加釜山市的相關活動暫時取消、日韓有關要重啟緊急通融貨幣交換(Swap)協定的協商中斷、日韓高階層經濟協商延期。

日本「共同社」今天引述日韓外交人士透露，長嶺預定9日暫返日本。

報導說，2012年8月，日本為抗議當時南韓總統李明博登上竹島（南韓稱獨島），召回當時駐韓大使武藤正敏，在12天後，武藤才返回南韓。

日韓外交人士研判，李明博登島一事比這次慰安婦銅像問題嚴重，所以這次長嶺被召回日本的時間可能約1週左右。1060108

(中央社)