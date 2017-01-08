台高球史頭一遭！李旻「摸黑」日立奪冠

李旻於天黑中勇奪冠軍。（TLPGA提供）

2017慈善盃高球賽打出國內高球史長的一役！3位選手打完3輪正規賽並列第1，於延長賽搶冠，但進行至第4次加賽才在天黑分出勝負，最終旅美LPGA女將李旻靠著生涯最有價值的「1切1推」，贏得本季冠軍及250萬元獎金。

8日打完3輪正規賽，同樣打出68桿的4度冠軍泰國女將波南隆、旅日女將劉依貞與李旻，同以205桿(-11)並列領先，3人於延長賽爭冠。

延長賽於5桿洞的第18洞進行，前兩次3人都打Par，迫使比賽繼續進行第3次延長賽，惟當時已晚上5時45分，天色已黑，只能靠東方球場的夜間照明設備「挑燈夜戰」。

第3次延長賽3人依然打Par戰成平分秋色，經裁判徵詢3人同意，第4次延長賽決定改以45碼切球分勝負。

前兩位擊球的劉依貞與波南隆，受天黑距離判斷與無法專注看球影響，都打短距洞口約6、7步，最後打的李旻則打過頭約3步，結果劉、波1推都沒進，李旻下坡推桿則穩穩1推進洞，最終數百位觀眾跟著摸黑觀戰下，勇奪本屆冠軍。

這場比賽也是李旻繼去年11月在TLPGA公開賽贏得女台巡首冠之後，近兩個月贏得的「2連勝」，這場冠軍也讓她賺進生涯最大一筆獎金250萬元，賽後包括曾雅妮等多位選手，紛紛上前予以擁抱慶祝，李旻也開心抱著母親痛哭。

(中時電子報)