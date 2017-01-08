入口處重新鋪設 三峽老街廣場風華再現
三峽老街入口處石板路、鑄鐵磚，去年遭公所無預警刨除改鋪柏油，引發在地人不滿，歷經市府與當地居民多次協商，改以兼具美觀、止滑的高壓混凝土材質重新鋪設，鑄鐵蓋板則豎立一旁供遊客觀賞，6日完工後吸引不少遊客駐足合影，老街風華再現。
歷經城鄉局、文化局、民政局及公所與當地文史工作者7個多月協商取得共識，養工處去年11月25日進場施工，原定今年1月13日完工，提前在6日完工，入口新增的「三峽老街」入口意象，這周末已成為許多遊客必拍景點，來自樹林的媽媽今帶孩子來逛老街，也順便透過石板向孩子介紹三峽歷史。
城鄉局副局長江志成表示，這次鋪面使用的是12種不同材質的高壓面磚，搭配花崗石，防滑力比原本鋪面高出許多，過去鋪在地面的百年祖師廟歷史介紹蓋版及李梅樹經典鑄鐵作品則改豎立一旁呈現，保存老街古色古香景觀，也兼顧用路人安全。
三峽區長陳健民表示，該處過去常有攤販設置造成亂象，已請派出所協助加強勸導取締；至於該處屬道路，常有人車爭道現象，陳健民表示，是否管制或設行人徒步區，會再進一步討論。
(中時)
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