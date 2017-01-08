內外交迫壓力大 蔡英文出訪航程會議不斷
蔡英文總統搭乘長榮航空專機訪問中美洲4友邦，此刻正過境美國休斯頓。據了解，在飛航過程中，蔡英文一反往例，未現身與隨行媒體打招呼，到休士頓的13小時航程，會議不斷。總統府發言人解釋，因蔡關心年金改革會議等，休息時間過少，所以未能下機前與媒體致意。
根據中評網報導，隨行的總統府發言人黃重諺表示，由於關注年金改革中區會議的過程與結果，總統在航程中休息斷斷續續。媒體詢問是否關心遼寧艦，他表示，蔡過程中都同時有關注。
蔡英文此趟出訪，內有年金改革抗爭、中共軍機及遼寧艦繞台等重大議題發燒，外有台灣與邦交國關係是否出現變化，可能與川普團隊見面等敏感問題。為了隨時掌握狀況，在航程中必須忙於開會，可見壓力很大。
報導指出，蔡英文第一次出訪巴拿馬、巴拉圭時，在出發的飛機上曾與媒體致意，並提到她在路程上睡了6小時。
(中時電子報)
文章來源：出訪壓力大 蔡英文航程會議不斷
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