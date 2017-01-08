逢甲商圈柯基犬咬傷3歲女童 飼主趁亂逃
台中市逢甲商圈昨天（7日）下午發生一起柯基犬咬傷女童案，受託代為照顧女童的陳姓攤商不滿柯基犬女飼主，在他急著將女童送醫時，牽著小狗逃逸，陳男今天將影片PO在臉書社團《爆料公社》，要求飼主出面處理。警察局第6分局表示，已聯繫陳男，這名女童是其友人的女兒，惟友人目前人在國外，等友人回國後再決定是否提告，警方已派人調閱案發附近監視器及訪查，追查飼主身分。
警6分局表示，該案發生在昨天下午3時30分，在西屯區逢甲商圈文華路與永興巷口，1名年約50歲的女子，身穿紅色上衣、灰色長褲，著運動鞋，手牽未帶耳套的柯基犬，小女孩靠近而遭咬傷左手並造成撕裂傷，飼主趁機逃逸。
陳男不滿飼主落跑，將女童遭狗咬傷過程貼在《爆料公社》，他氣憤的指出，聽到女童痛苦求救聲，馬上衝過去，牽狗的飼主竟表示，已向女童警告小狗會咬人，推稱是女童自己衝過來摸狗，才會被狗咬傷。
「連句道歉都沒有！」陳男表示，飼主趁著他將女童送醫時一走之了，事後調閱附近監視器，發現是婦人按著柯基犬的頭讓女童摸，造成女童被咬，左手掌被小狗咬了兩道傷口，送醫後手部縫4針。
警6分局經聯繫陳男，陳男表示，該小孩為係其友人的女兒，友人目前人在國外，俟回國後再決定是否提告，警方已派人調閱案發附近監視器及訪查，追查飼主身分，釐清責任。
(中時)
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