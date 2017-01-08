軍保費率調漲 軍人每月多付78至347元
國防部公告調整軍人保險費率自今年1月1日起由8%調整為9.94%，各階官兵每月須增加繳付保險費自78元到347元不等。
軍人保險費率已經超過25年沒有調整，國防部指出，軍人保險費率依據「軍人保險條例」暨其「施行細則」所訂規範，定期實施財務精算；依105年精算評估顯示，新制法令增發「眷屬喪葬津貼」福利政策，又現行費率已逾25年未曾調整，已出現費率不足現象。
國防部表示，為了確保軍人保險財務穩健，原費率8%應調整至最適費率9.94%。
國防部計算，軍人保險費率調整後，各階官兵每月須增加繳付保險費自78元到347元不等，有關各階保險基數及保險費扣繳基準表，已公告於「國防部後備指揮部全球資訊網」。
至於調整保險費率是否和年金改革有關，國防部指出，本次辦理軍人保險費率調整作業，是因民國、99年、104年兩次修法分別增列「育嬰留職停薪津貼」及「眷屬喪葬津貼」等相關福利政策後，財務精算結果顯示費率已出現不足現象，爰須依法調整。
國防部表示，此與勞工保險、就業保險、國民年金保險也於今年1月1日起將調整保費的作法相同，非屬年金制度改革範疇。1060108
(中央社)
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