海倫清桃已婚非混血 生母威脅爆料
藝人海倫清桃今天承認已結婚18年，與老公戴發奎現身向外界鞠躬致歉，戴發奎說，海倫清桃生母要錢，他們不給錢，就威脅爆料身世。
被稱為「越南林志玲」的海倫清桃（阮菁桃）上午在臉書（facebook）自爆已婚、曾流產等事，要退出演藝圈，引起粉絲震驚；海倫清桃上午受訪表示，臉書帳號被盜，貼文不是她本人寫的，沒要退出演藝圈。
海倫清桃下午在台北舉辦記者會，與老公牽手現身、鞠躬道歉，戴發奎承認貼文是他寫的，海倫清桃是越南人，不是台越混血，是在越南讀大學經濟系畢業，為什麼學歷造假？戴發奎說，「我在越南被看不起，她在台灣被看不起」。
為何海倫清桃自稱花蓮人？戴發奎表示，「她把我的母親當自己的母親」，兩人感情深，但越南影后獲獎經歷是真的，且回台受訪也都說是越南人，這就是「越南林志玲」由來。
戴發奎說，海倫清桃常去祭拜他母親，要寫自傳時，他就建議「妳走得那麼辛苦，要不要變成這裡的人？」從此海倫清桃就變成台灣出生。
為何選擇說出實情？戴發奎表示，上週人在法國的海倫清桃生母決定要公布她的身世，且海倫清桃發現健康有問題受打擊，一度想輕生；接著訴說多年來他躲在車上、當隱形人心聲。
海倫清桃坦言有過輕生念頭，但想到如果走了，「哥哥（指老公）」就無依靠，且是藝人身分，很多新住民、粉絲關注，就算過得很累，不能這麼自私，很開心能活著見大家，一開始說帳號被盜因不知是老公貼文，未來有機會仍會繼續在演藝圈努力。1060108
(中央社)
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