統一集團點頭 獅隊換掉球衣胸前兩大字

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配合球隊年輕化政策，中華職棒元老球隊統一7-ELEVEn獅隊今天推出全新隊徽，以及橘、黑、白色系的視覺系統，未來球衣胸前不再出現「統一」兩個大字，綠色元素也絕跡。

領隊蘇泰安表示，統一企業、統一超商7-ELEVEn長期支持球隊，因此這項改變球衣的政策拍板前，已經獲得兩大母企業集團的支持，未來「統一」、「7-ELEVEn」兩個品牌會移往球衣的左臂衣袖，主場是統一、客場是7-ELEVEn。

球隊名稱維持「統一7-ELEVEn獅」，但球衣胸前改繡UNILIONS。蘇泰安表示，未來棒球隊就是以UNILIONS為品牌，打造全新風貌。

一般預料，統一獅的這番球衣改造，有利於球衣販售。球團人士表示，世界職業運動隊伍裡，母企業名稱穿在球衣胸前的越來越少，這次改用UNILIONS也是符合趨勢。

有別於前幾代隊徽卡通風格，獅隊新推出的隊徽更穩重，獅頭帶著尖牙、閃電造型的鬃毛，代表剛毅、勇氣與榮耀。

吉祥物名稱不變，一樣叫做「萊恩」，但因應隊徽改朝換代，萊恩的造型也將有所進化，經過整形之後，會以不同的風貌在球場出現。1060108

(中央社)