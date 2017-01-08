土耳其夜店恐攻 傳烏茲別克聖戰士犯案
土耳其新聞媒體報導，伊斯坦堡夜店跨年夜遭恐怖攻擊造成39人喪生慘劇發生一周後，當局已查出犯案凶手是中亞國家烏茲別克的聖戰士，他是聖戰團體伊斯蘭國（IS）成員。
法新社報導，這名凶手仍然在逃，他的身分原先眾說紛云，起初有報導說他是另一中亞國家吉爾吉斯的國民，後來又傳出他是中國大陸的維吾爾人。
不過，土耳其的「自由日報」（Hurriyet）和其他報紙報導，伊斯坦堡的情報機構和反恐警力如今查出這名男子是34歲的烏茲別克人，而且是伊斯蘭國在中亞地區的組織成員。
報導說，這名男子本名馬夏利波夫（Abdulkadir Masharipov），在伊斯蘭國內部的代號是何拉薩尼（Ebu Muhammed Horasani）。不過，官方並未證實這項報導。
2017年元旦降臨僅75分鐘，這名殺手溜進伊斯坦堡夜店雷納（Reina）大開殺戒，39名受害者包括27名外國人和12位土耳其人。
儘管當局大力緝凶，他仍逃逸無蹤，有些報導說，據信他仍在伊斯坦堡。
土耳其警方上周曾公布據稱是這名殺手的影像，包括他故意在伊斯坦堡市中心以自拍器拍下的影片。
伊斯蘭國已宣稱犯下伊斯坦堡夜店恐攻案，土耳其以往多次攻擊事件都被歸咎這個極端組織，但這是他們首次明確承認涉及土耳其的重大攻擊事件。1060108
(中央社)
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