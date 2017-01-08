秦金生過世 府致電親民黨表哀悼

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親民黨人士今天證實，親民黨秘書長秦金生上午心肌梗塞辭世，享壽70歲。總統府代理秘書長劉建炘致電親民黨，由親民黨向家屬轉達哀悼之意。

親民黨內人士證實，秦金生上午起床後外出運動，突然身體不適，因心肌梗塞，不幸辭世。

總統府傍晚表示，劉建忻已代表總統府及總統蔡英文致電親民黨，由親民黨向家屬轉達哀悼之意。1060108

(中央社)