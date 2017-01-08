女登水漾森林摔倒 頭皮嚴重撕裂出血
一對夫妻與兒子共3人攀登嘉義縣、南投縣交界的水漾森林，妻子今天摔倒造成頭皮嚴重撕裂傷出血，兩地警消正漏夜入山搜救。
南投縣政府消防局救災救護指揮科下午約4時接獲嘉義縣消防局轉報，一對夫妻帶一名兒子前往嘉義縣阿里山鄉與南投縣竹山鎮交界的水漾森林登山，53歲陳姓妻子不慎摔倒，撞擊頭部，造成頭皮大面積撕裂傷，難以止血，許姓丈夫見狀趕緊報案求助。
事發地點雖位於嘉義縣轄區，但攀登水漾森林的登山者多由南投縣竹山鎮杉林溪園區進入，距離較近，因此嘉義縣消防局也請求南投縣消防局協助，由鹿谷消防分隊組織10多人搜救隊漏夜入山，林務局南投林區管理處也派杉林溪分站人員引導。
南投縣消防局表示，陳女摔倒造成頭皮嚴重撕裂傷，出血很多，研判須縫合，否則難以止血，雖然陳女仍有意識，但狀況緊急。由於嘉義端入山路程較遠，鹿谷分隊人員攜帶照明裝備、急救器材漏夜搜救。1060108
(中央社)
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