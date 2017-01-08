身世學歷年齡都假的！海倫清桃認了5大謊

海倫清桃今開記者會，自戳5大謊言。（圖／粘耿豪攝）

藝人海倫清桃今（8日）舉行記者會，說明自己早上PO文暗指已婚、曾流產一事，瞞婚18年的丈夫「戴先生」也陪她一同現身，兩人透露自殺與發文的內容為真，但也認了身世、學歷、年齡都是造假的！

海倫清桃過去稱自己是在花蓮出生的「台越混血」，但其實她是22歲、1999年從越南嫁過來台灣的，是把戴先生的身分當成自己的，今被問及身世時，戴先生說：「因為她把我的母親當自己的母親，2010年，我的母親車禍過世，她跟我的母親感情很深，不想回越南，打算留在台灣發展。」

而海倫清桃的官方資料顯示今年33歲，但她於臉書透露在1999年22歲時嫁給戴先生，換算下來她現在已是40歲年紀。

至於學歷方面，海倫清桃是越南雄王大學經濟系畢業，但來台灣發展後，認為此學歷在台不會被接受，之後和粉絲相談得到靈感，便謊稱自己是景美女中、加州大學洛杉磯分校（UCLA）肄業。

海倫清桃今天認了已當人妻18年，也坦言戴先生對她很好，寧願當隱形人忍受多年，並肯花錢讓她打扮、開跑車，覺得以單身身分闖蕩演藝圈，較能製造行情。

另外，海倫清桃稍早在臉書表示「帳號被盜」，但下午便承認粉絲團的發文都是真的，且是由她和先生兩人共同管理，自戳5大謊言。

(中時電子報)