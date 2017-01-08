秦金生不離不棄親民黨 貢獻無可抹滅

親民黨秘書長秦金生今天因心肌梗塞突然過世，黨內除了感到震驚與不捨外，談到他從親民黨創黨以來對黨內的貢獻，可說是不離不棄、無怨無悔。

親民黨副秘書長劉文雄說，當年秦金生從基隆水產學校能夠直升海洋大學，代表他本身的資質就很不錯，加上在學生社團時期就很活耀，曾榮獲全國優秀大專學生榮譽，因此自民國68年起，歷任中國青年救國團澎湖縣、台中市及台北市等多個縣市的團務指導總幹事。

也因為在救國團的表現不錯，75年起歷任國民黨南投縣、新竹縣及台北縣黨部主委。

秦金生82年起隨親民黨主席宋楚瑜加入台灣省政府，歷任台灣省政府副秘書長、台灣省政府委員、台灣省政府發言人等職務。

宋楚瑜自99年成立親民黨後，秦金生就擔任親民黨副秘書長，94年起，秦金生成為秘書長，並且一路擔任秘書長職務到今天。

劉文雄說，當年秦金生可說是前途一片看好，但他堅持離開國民黨、支持宋楚瑜，對親民黨可以說是無怨無悔、不離不棄，只要對黨內有幫助的事情都做。

另1名不願具名的親民黨人士說，從親民黨成立後，秦金生就一直待在親民黨，宋楚瑜曾經三度參選總統、一度參選副總統，在組織與選舉部分，都是由秦金生來操盤。

秦金生在103年曾因赴中國大陸參加閱兵，引起外界批評。不過，劉文雄說，秦金生在兩岸上也付出很多的心血。

談到秦金生的為人，親民黨人士說，秦金生各方面與人為善、處事圓融；就連採訪過秦金生的記者都知道，秦金生講話總是客客氣氣，不會因為媒體屬性或是尖銳問題而發脾氣。

劉文雄也說，秦金生風度翩翩、為人正直、彬彬有禮，結交非常多海內外、甚至是大陸地區的朋友。

因此在得知秦金生過世的消息後，親民黨很多支持者、義工、企業界朋友，都打電話給親民黨內的幹部，語帶哽咽的表示震驚、遺憾與疼惜。

秦金生在親民黨成立後，一直都是親民黨的重要幹部之一，在擔任秘書長後，更成為宋楚瑜最重要的左右手之一，讓外界想到親民黨時，除了靈魂人物宋楚瑜外，就是想到秦金生。

他不受親民黨任何起起落落的影響，也難怪親民黨人士會說，秦金生對親民黨的貢獻，真的是「無可抹滅」。1060108

(中央社)