將軍漁港大魚現身 拍賣引目光
台南將軍漁港拍賣市場今天出現6尾較少見的超大型午仔魚「大竹午」，最大的一尾重達15公斤，最小的也有8公斤。若依市價計算，捕獲的漁民約可進帳20萬元，算是難得豐收。
馬沙溝籍漁船聖尚達號今天進入將軍漁港後，吸引不少人上前圍觀，為的就是看看難得一見的「大竹午」。
漁民指出，一般午仔魚每尾重量約1至2公斤；出海捕魚雖有時會有意外驚喜，但近年比較少看到體型這麼大的「大竹午」。這6尾大竹午體長超過1公尺，最重的有15公斤，最小的也有8公斤，實在很難得。
聖尚達號船長說，除了這6尾超大型的「大竹午」外，這一趟還捕到約10尾2公斤至5公斤大小的其他午仔魚，算是大豐收。船還沒回到漁港，就已經被熟識的魚販訂光了。
將軍漁港辦事處主任楊賢志表示，將軍外海的白鯧魚、午仔魚等高經濟價值的魚類數量較少；體型超大的「大竹午」更是少見，每公斤拍賣價可以喊到每公斤3000元到3500元左右。依市價計算，捕獲的漁民可進帳約20萬元，拿到一個過年前的大紅包。
海產業者指出，「大竹午」外型看起來雖有點像虱目魚，但肉質更為鮮美，且體型愈大愈好吃；有人認為做成生魚片的口感比黑鮪魚還棒，但並非很常見的食材。1060108
(中央社)
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