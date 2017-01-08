澎瓦硐綠蠵龜受困 海巡緊急救援

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一隻保育類的綠蠵龜遭魚網纏繞受困擱在澎湖白沙瓦硐海灘，所幸南巡局72岸巡大隊瓦硐執檢站人員實施港區巡邏勤務時發現，實施援助，將交由海龜收容救護中心照護。

南巡局72岸巡大隊表示，這隻觸網受困的綠蠵龜，體長為50公分、寬40公分，初步檢查並無外傷。

72大隊瓦硐執檢站駐點士官長謝國立等人今天下午在執行岸際巡邏勤務，發現這隻綠蠵龜觸網，先行拆除龜上魚網，並置於適當容器中，以濕毛巾覆蓋避免其脫水，同時通報澎湖縣政府農漁局生態保育科協助處理。1060108

(中央社)