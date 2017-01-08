川普女婿旗下大樓 傳陸安邦集團有興趣

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熟悉內情人士透露，中國大陸安邦保險集團正在洽談投資1項紐約市旗艦大樓重新開發案，那棟大樓隸屬美國房地產家族集團庫許納公司（Kushner Companies）。

庫許納公司的老闆，正是美國總統當選人川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）。

路透社報導，洽談翻新的這座41層樓高大樓，座落於紐約第5大道666號。

這項消息最早由「紐約時報」（New York Times）揭露，紐時今天刊登大幅報導，詳盡說明川普贏了總統大選後數日，庫許納與安邦集團董事長吳小暉在去年11月進行的會議相關內容。

紐時引用庫許納發言人的話指出，這項交易尚未敲定，關鍵內容還在協商中。1名未獲授權公開發言的消息人士也向路透社證實這項洽談，但未詳細說明。

無論是庫許納或川普的發言人，均未回應路透社發表評論的要求，安邦集團則拒絕評論。

娶了川普女兒伊凡卡（Ivanka）的庫許納為庫許納企業執行長，一般認為，川普1月20日就職，身為川普親信的庫許納據信將出任白宮要角。

紐時報導，庫許納正在與律師研究，若他成為川普執政團隊中的1員，他要如何放棄或遠離家族事業。

同時他也得判斷，禁止聘用包含女婿等家族成員的聯邦反利益衝突法，將阻礙他在川普政府中任職。

安邦集團2014年以汽車保險公司創立，過去2年成為中國最積極併購海外資產的其中一家公司，投入超過300億美元收購豪華酒店、保險公司與其他房地產，並擁有紐約知名的華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria）。

「泰晤士報」（The Times）去年報導，安邦集團由約100人控制的數家空殼公司持有，許多人與吳小暉家鄉有關連。吳小暉是中國已故國家領導人鄧小平的外孫女婿，他雇用多位前政府保險監管人員任職董事會。

安邦集團股權結構神秘，部分華爾街公司包括摩根士丹利（Morgan Stanley）都選擇不當這家公司美國併購案的顧問，因為他們無法取得能夠符合「認識你的顧客」守則的資訊。

這座位於第5大道的大樓2006年由庫許納企業以18億美元買下，當時是曼哈頓售價最高的單一建築。（譯者：中央社許湘欣）1060105

(中央社)