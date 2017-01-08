年金改革南區座談 被質疑鐵籠裡開會

年金改革會議南區分區座談今天在高雄舉行，警方以拒馬管制，與會者質疑關在鐵籠子裡開會。年改會副召集人林萬億表示，如果抗爭團體不阻撓與會人員進入會場，何須動員警力？

國家年金改革委員會表示，會議由銓敘部長周弘憲、勞動部次長郭國文、銓敘部長林文燦共同主持。會議應出席人數132人，各界代表97人報到出席，出席率七成三。

年改會表示，如同昨天在台中市舉行的分區會議一樣，年金改革監督聯盟透過抗爭群眾圍堵、威脅等手段，阻撓出席人員入場。

雖然，在主辦單位協調警方協助護送出席委員進場之下，仍然有一部接駁出席委員的中型巴士載著7名委員被抗爭群眾阻擋；另有民進黨籍的4名議員也被群眾阻擋在外不能進場。還有2名當地的議員，即使在警察局長親自護送下也難進入會場；也有與會青年代表抱怨在會場外繞了三圈，才勉強擠進會場。

而部分被阻擋在外的出席人員因此無法即時進場報到爭取發言機會，向主辦單位表達憤怒之意，要求主辦單位讓他們發言。會議主席周弘憲請無法及時發言，和未能抽到發言的與會人員，將書面意見交給工作人員，將列入實錄。

國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁強調，政府願意聆聽不同意見，他要求抗爭的人士自己可以合法表達意見，但不應該阻撓出席人員入場發言的權利。

會中有青年代表質疑為何在台北市常看到的年金改革改革委員還要到南區會議來發言，應該讓在地的團體多一點聲音發言；也質疑發言的軍公教團體代表是否真正代表廣大的軍公教人員。

國民黨代表質疑為何各相關部會不先在各區辦理各自職業別的年金座談會，而直接辦理各職業別混雜在一起的分區會議。

年改會副召集人兼執行長林萬億澄清，勞動部有先在各地辦理分區由各工會代表出席的年金座談。此外，退輔會也舉辦了19場退伍軍人的年金改革座談會，政府有誠意聽取各界對年金改革的意見。

對於與會者再次質疑為何關在鐵籠子裡開會，林萬億表示，如果發起抗爭的團體不阻撓與會人員進入會場，不試圖破壞場地，不規劃干擾會議進行，政府何須動員警力來保護與會人員、維持會議順利進行？

他表示，政府當然不希望警察同仁在週末還要被動員來維持年金改革分區會議的順利進行。各界代表應利用年金改革分區會議表達意見，而不是口口聲聲說支持年金改革，反對亂改，卻不斷阻撓他人表達意見的機會。

陳副總統感謝高雄市長陳菊、副市長、警察同仁、內政部警政署、行政院南部聯合服務中心全力維護，使得會議得以順利進行。雖然場外抗議群眾有些推擠、互相嗆聲行為，也有與會人員為不得其門而入而感到憤怒。但是，會議仍能和平理性順利完成，符合國人期待。

他表示，15日還有一場東區會議，希望各界代表們仍然能踴躍參與，且理性地表達意見。對於已申請路權陳抗的民眾，他再次呼籲理性表達意見，不要對場地造成破壞，也不要影響參與者的出席與發言權；更不要對執法的警察同仁造成困擾。1060108

(中央社)