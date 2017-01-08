中市向上市場攤商足感心　寒冬送暖送愛心

中市向上愛心會歲末年初發起捐助低收入戶及邊緣戶行動。（陳淑芬攝）

菜市場攤商愛心不落人後！中市向上市場攤商為主的向上愛心會，每年歲末年初都發起捐助低收入戶及邊緣戶行動，今年與市議員江肇國服務處聯合舉辦，今天捐助西區128戶弱勢家庭，發放紅包及白米物資，發揮菜市場的人情味，讓寒冬也很溫馨。

向上愛心會理事長許地表示，市場不少攤商私下常發起愛心活動，後來發展組織成社團，目前約有600多名會員，攤商約近半，每人每年捐出1200元做為基金，舉辦年底寒冬送暖及不定期的捐助物資活動。每一塊錢、每一粒米都是來自各方善心，希望能幫助弱勢家庭好過年。

市議員江肇國指出，政府社會福利資源有限，民間愛心可讓弱勢家庭及時獲得救濟，希望能夠藉此活動來拋磚引玉，吸引更多民間善心投入，讓台中市的弱勢家庭都能得到溫暖。

向上市場自治會會長張能通及西區公所區長陳麗珠也到場共襄盛舉，發送西區25里共128戶的中低收入戶和邊緣戶，每戶慰問金2千元、白米5公斤一包以及有機蔬菜，並安排義剪活動，不少民眾前來剪髮整理門面，現場熱鬧溫馨。

(中時)