首創東協廣場多功能服務中心 中市新南向邁開步
中市率全國之先整合各界資源在東協廣場成立移工服務中心、東協四國駐台辦事處等聯合服務中心8日揭牌啟用。市長林佳龍表示，提供新住民、移工、學生、觀光客及台商多元服務平台，可促成與東協各國交流，是中市新南向政策里程碑。
中市在東協廣場成立「國際移工生活照顧服務中心」、「東協廣場溝通互動平台」、「東協四國（菲律賓、印尼、泰國、越南）駐台辦事處巡迴服務中心」3個聯合服務中心，今天揭牌啟用，行政院政務委員鄧振中、外交部中部辦事處大使宋子正、內政部移民署署長何榮村、勞動力發展署署長黃秋桂等人與會。
鄧振中致詞表示，台中市率全國之先整合政府資源，提供外國朋友及國人各項服務，是非常有遠見的首創做法，也是新南向政策重要里程碑、地方政府的模範。
林佳龍指出，市府整合政府資源及大學等能量成立聯合服務中心，是新南向政策的重要里程碑，新南向政策應「以人為本」，雙向交流，對新住民、移工、學生及學者、觀光客及台商等人提供生活照顧、駐台辦事處服務、觀光及商務資訊，並建立教育文化溝通互動平台，將可促成與東協各國的交流。
東協廣場3樓設置有「國際移工生活照顧服務中心」，於每週一至週五提供勞動法令諮詢服務，假日配置翻譯人員；「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」於週日提供不定期巡迴服務，移工可就近辦理護照等申請；「東協廣場溝通互動平台」則由暨南大學東南亞學系所進駐，做為文化交流空間。
(中時)
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