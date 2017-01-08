《圖輯》年金改革南區座談 場外激情抗爭場內冷清

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年金改革會議南區座談會8日在高雄國際會議中心舉行，會場外吸引上千名軍公教群眾聚集抗爭，高喊假改革、真鬥爭口號，捍衛自身權益。（王錦河攝）

年金改革會議南區座談會8日在高雄國際會議中心舉行，會場外吸引上千名軍公教群眾聚集抗爭，高喊假改革、真鬥爭口號，捍衛自身權益。（王錦河攝）

年金改革會議南區座談會8日在高雄國際會議中心舉行，會場外吸引上千名軍公教群眾聚集抗爭，高喊假改革、真鬥爭口號，捍衛自身權益。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力以拒馬和柵欄封阻管制會場各入口，阻隔年金改革抗爭群眾。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力以拒馬和柵欄封阻管制會場各入口，阻隔年金改革抗爭群眾。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力以拒馬和柵欄封阻管制會場各入口，阻隔年金改革抗爭群眾。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力以拒馬和柵欄封阻管制會場各入口，阻隔年金改革抗爭群眾。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力以拒馬和柵欄封阻管制會場各入口，阻隔年金改革抗爭群眾。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力以拒馬和柵欄封阻管制會場各入口，阻隔年金改革抗爭群眾。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力阻隔抗爭群眾，只有少數代表進入高雄國際會議中心與會。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力阻隔年金改革抗爭群眾，高雄市警察局長陳家欽（中）也親自坐鎮指揮。（王錦河攝）

年金改革抗爭群眾高舉小英政府誠信已死看板予以嘲諷。（王錦河攝）

年金改革抗爭群眾高舉小英政府誠信已死看板圍繞會場高雄國際會議中心周邊遊行。（王錦河攝）

年金改革會議南區座談會場內1位穿著並手持標語的民進黨籍警察表達年金別動的心聲。（王錦河攝）

高雄市警局動員大批警力封阻管制會場各入口，使得高雄國際會議中心場內參與人士稀少，大部分座位都空著。（王錦河攝）

年金改革南區座談會場內參與人士稀少，大部分座位都空著，由於原訂結束時間還早，1位參與者要求增加發言人數卻遭銓敘部長周弘憲（後排中）拒絕，引發抗議。（王錦河攝）

年金改革會議南區座談會8日在高雄國際會議中心舉行，會場外吸引上千名軍公教群眾聚集抗爭，高喊假改革、真鬥爭口號，捍衛自身權益，高雄市警局如臨大敵般，動員大批警力以拒馬和柵欄封阻管制會場各入口並阻隔抗爭群眾，不少與會人士因不得其門而入因而遲到無法抽籤發言，使得座談會場內參與人士稀少，大部分座位都空著。

由於原訂結束時間還早，1位參與者要求增加發言人數卻遭銓敘部長周弘憲拒絕，引發抗議者嘲諷：這就是我們的政府，不理人民心聲。

(中時)