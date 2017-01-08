開三次刀還不放棄 唐嘉鴻堅持體操路

台灣體操好手唐嘉鴻。（葉士弘攝）

不只去年進軍里約奧運的李智凱，中華體操隊陣中還有年輕好手，本次世大運暨亞運選拔賽以84.125分拿下男子組第一的唐嘉鴻，就是其中之一，高中飽受傷勢摧殘的他，光右手肘就動了三次刀，卻從未心生放棄，除了熱愛體操，就是希望能一圓奧運奪牌夢，但在前進東京之前，他當然希望能在台北世大運，為地主留下佳績。

目前就讀台師大的唐嘉鴻，是台灣體操界另一顆明日之星，他在主項單槓與地板的實力過人，尤其單槓本次拿下16.800分，領先排名第2的隊友就有3.3分，更是他總成績能領先群雄的關鍵，而他對自己的表現也自信十足，面對台北世大運設下目標，希望單槓與地板都能進決賽，單槓要力拚登上頒獎台。

唐嘉鴻自信說著目標，很難想像，他長年練體操累積大小傷痛，其中右手肘就動了三次刀，分別是重建骨軟骨、清除增生組織，以及裝上釘子，有如「三折肱成良醫」真實上演，他以專業術語描述傷勢，彷彿不是發生在自己身上，問他怎沒想過放棄？他說：「我如果要放棄，就不要開刀啦！」

從小有些過動傾向的唐嘉鴻，因支撐與力量不錯，接受醫生建議開始練體操，從幼稚園就開始接觸，國小二年級正式接受訓練，隨後獲得教練林育信指導，實力與技巧逐漸提升，儘管國中曾一舉進帳7金，但好手就怕傷來磨，開刀、休養加復健，卻沒有消磨他的心智，不斷努力回到體操場上，他的單槓被評為世界級水準，尤其他大膽嘗試飛行動作，更獲得好評。

「能一直堅持，我想是相信自己吧，相信自己能回得來。」唐嘉鴻強調，除了自我期許，還有來自學長們的鼓勵，他說：「只要個別動作有進步，堆起來整體表現就會進步，受傷復健不要著急。」

正因為「三折肱」經驗，唐嘉鴻決心在世大運拚出佳績後，立即動刀解決左膝傷勢，全力以最佳狀況挑戰東京奧運門票，他說：「奧運是一直放在心中的夢想，目標就是前進東京奧運。」

(中時電子報)