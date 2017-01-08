高球「天黑」還能打嗎？只要球員同意

高球賽只要略有「光線」、且經球員同意，比賽均可照常進行。(張國欽攝)

日立慈善盃8日決賽輪戰至天黑，才確定由李旻贏得冠軍，究竟高球遇到類似情況應否繼續進行？延長賽未結束時不少人交頭接耳在討論

國內資深高球裁判郭宗泰表示，其實高球比賽沒有規定到底天色要暗到什麼程度就要停賽，決定權完全在球員自己，只要選手本身同意，即使還有一點光線，比賽仍可進行。

本屆日立慈善盃比賽特別的是，當第2次延長賽打完時，天色已經完全黑暗，之所以繼續進行第3次，主要是東方球場在進行延長賽的第18洞，有夜間照明設備，雖光線不足，但裁判徵詢3位選手同意後，才決定繼續進行延長賽。

第4次延長賽已近晚上6時，裁判先決定以選擇在「光線充足」的果嶺左前方45碼處，以切球決定勝負，經3位選手同意決定以切桿決定冠軍誰屬。

(中時電子報)