拒防彈車和嚴密維安 教宗堅持親近群眾
天主教教宗方濟各（Pope Francis）說，他明白自己可能成為攻擊的目標，但他走訪各地時，仍將乘坐沒有防彈玻璃的座車，也不需採取嚴密的安全措施，因為他希望能夠親近民眾。
路透社報導，歷任教宗出巡時都搭乘防彈玻璃專車或豪華轎車，方濟各出訪海外時，乘坐的則是普通汽車，經常與迎接他的國家領袖形成強烈對比。
方濟各在義大利作家托爾涅利（Andrea Tornielli）新書序言中說：「我曉得其中潛藏的風險。」
他說：「也許我很魯莽，但我必須說，我絲毫沒有半點畏懼，但我總為和我一起旅行的人，以及我在各國會見的人的安全感到憂心。瘋狂者作出莽撞行為的風險總是存在，但上帝一直都在。」
這本新書敘述方濟各2013當選教宗以來，在大約17次海外行程中走訪超過25國的歷程。教宗今年預計展開至少兩次海外訪問行程，一次前往葡萄牙，另一次則前往印度和孟加拉。
他說：「我無法乘坐防彈汽車或有防彈玻璃的封閉式教宗專車走訪各地。」
方濟各說：「我完全了解維安的需求，也很感謝（維安部隊），但主教是牧師，也是神父，所以他和群眾之間不能有太多隔閡。」
方濟各走訪羅馬教區時，搭乘的是藍色福特Focus座車，堅持採行小陣仗、低調的維安措施。（譯者：中央社劉文瑜）1060108
(中央社)
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