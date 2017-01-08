李克強下發督戰書 新經濟帶動實體經濟

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中國大陸國務院總理李克強日前表示，網店、快遞業雖是新經濟，但都是為實體經濟服務，也是實體經濟一部分。他對各部會首長下發督戰書，要壯大新經濟、發展新動能，促進實體經濟發展。

中國政府網報導，2017年第一次國務院常務會議通過的一份文件，被李克強稱為國務院下發給各部門的「督戰書」。督戰書要求各部門加快新舊動能平穩接續、促進實體經濟蓬勃發展。

李克強說，近年來出現不少新經濟、新業態，例如網店是「新經濟」，但直接帶動實體工廠銷售；快遞業是「新經濟」，同樣既拉動消費也促進生產。

他說，這些典型的新經濟行業，實際上都是「生產性服務業」，都是在為實體經濟服務，也是實體經濟的一部分。

李克強說，培育壯大新經濟、發展新動能，不僅是打造經濟發展的「新引擎」，也是在改造提升傳統動能，促進實體經濟蓬勃發展。

他要求，要在繼續淘汰落後產能的同時，立足創新驅動，推動大眾創業、萬眾創新，依託「中國製造2025」、「互聯網+」等推動傳統產業邁向中高端，促進實體經濟升級。

如何推動新舊動能平穩接續、協同發力？李克強要求各部會負責人要適應新動能加速成長需要，探索包容創新的審慎監管制度，對新產業新業態採取既具彈性又有規範的管理措施。

他說，「審慎」兩個字，意味著監管必須要有規範，同時也要有一定的靈活度。要監管，但不能「管死」。1060108

(中央社)