鐵肺歌后彭佳慧 在陸創演藝高峰

「死心眼」、「舊夢」，這些情歌總有幾句高音逼得人投降，令人讚嘆原唱「鐵肺歌后」彭佳慧的金嗓。但實力不見得是長紅的保證，她也曾沉寂，最終靠大陸歌唱節目再創事業高峰。

歌手彭佳慧出生於台灣屏東，今年44歲的她，出道至今已20餘年。由於早年都在餐廳駐唱，彭佳慧練就一身現場演唱的好功力，也讓她獲得賞識，順利與唱片公司簽約，正式開啟演藝生涯。

1996年8月，彭佳慧推出第一張專輯「說真心話」，大賣40萬張，當中收錄的「舊夢」，至今都還是KTV必點的熱門歌曲，這張專輯也讓她打敗同期出道的歌手黃嘉千等，一舉拿下第8屆金曲獎的「最佳新人獎」。

在那個以外表掛帥的偶像年代，彭佳慧雖有一副好歌喉，但外型相對平凡，也讓她對自己很沒信心。回首往事她曾說，「老是被嫌棄，就一定會努力！」看遍雜誌、電影，學習搭配衣服、化妝，讓自己更漂亮。

彭佳慧接連發了幾張專輯，但與唱片公司合約結束後陷入沉寂，2002年至2008年間都沒有新的作品，她於是又回到自己最熟悉的領域，到餐廳駐唱，而餐廳卻也像她的幸運地，讓她專心沉潛，累積再度竄起的能量。

2013年，彭佳慧獲「我是歌手」節目邀約，自稱是被半哄半騙拱上台，想都沒想過能再展露頭角，從大陸紅回台灣，她說，「我很驚訝，大家怎麼會這麼在意這個節目、怎麼會這麼多人看，從來沒有想」。

而2016年，則是彭佳慧收穫滿盈的一年，不僅讓她拿到第27屆金曲獎「最佳國語女歌手獎」，首次封后的彭佳慧在台上不停拭淚，擊敗強敵金曲歌后張惠妹和蔡健雅，她淚喊「我等了20年」。

此外，在金曲獎公布入圍名單的當天，彭佳慧也與多年未見面的母親相擁而泣。

彭佳慧5歲時父親過世，母親半年後即改嫁，兩人多年後在節目上重逢，但彭佳慧對於母親當年的離去，仍難以釋懷，並未喊出媽媽，這也讓彭佳慧的母親當場道歉，並相當自責。

在母親避不見面的情況下，彭佳慧在金曲獎公布入圍當天，約了妹妹直接去台中按母親家的電鈴，母女兩人相擁而泣，就此破冰。那一天，兩人終於放下39年的自責和怨懟。

彭佳慧曾在書中提及，「選擇與母親和解，只是最重要的還是我與自己的和解，讓我能夠重新看待母親這個角色，如果我今天仍然固執己見，誰知道自己又會錯過什麼」？

彭佳慧靠著「大齡女子」專輯在金曲封后，她在演唱中收起鐵肺，轉而展現人生歷練厚度，悠悠唱出渴望被愛的部分大齡女子心情。先前的沉寂與自己的生命經驗，或許意外讓她悟得用歌聲詮釋情感的另一套方法。1060108

(中央社)