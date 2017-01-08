北京2016新屋成交量 創6年新高

中國大陸房仲業者統計，2016年北京全市新建商品住宅（不含保障房）共成交12.5萬戶，較2015年成長21%，創2010年以來的新高。

中新社報導，大陸「偉業我愛我家市場研究院」今天發表的這項統計還顯示，北京市2016年的新屋交易呈現「中間高、兩端低」的特徵。

其中，第2、3季業者大舉推出新案，交易熱絡成交數據持續上升；但9月底官方推冷卻措施後，第4季交易便迅速降溫。

報導指出，2016年北京新屋交易量之所以攀升，主要是公寓類及別墅類銷量大增。其中，公寓類全年共成交6.7萬戶，占53.8%，更較2015年激增213.6%；別墅類全年共成交8055套，較2015年大增119%，創歷史新高。

此外，北京市新屋成交熱度有向遠郊拓展的趨勢。2016年成交量排名前5的行政區分別為大興、房山、順義、通州及門頭溝，都是遠郊行政區。

偉業我愛我家集團副總裁胡景暉分析，經過20多年大規模的快速開發，北京五環內可開發的土地已經稀少，更多的土地供應將集中在五至六環外的遠郊區。未來北京的新屋市場將進一步外移，六環以外的比重將繼續擴大。1060108

(中央社)