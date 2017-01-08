雲林連爆禽流感案例 已撲殺逾2萬隻雞

防疫單位今日在雲林縣麥寮鄉一處養雞場驗出H5N2亞型高病原性禽流感，已將場內在養的2672隻雞全遭撲殺，因該場未主動通報疫情，不僅不會得到補償，還將面臨5萬元至100萬元的罰款，算上此案，今年已有2個禽流感案例，都在雲林發生，總共撲殺超過2萬隻雞。

防檢局副局長施泰華表示，1、2月氣溫冷熱變化，屬禽流感好發期，防疫人員嚴陣以待，並在化製場和屠宰場持續監控，對於死亡禽隻化製時有異常，或屠宰檢查時發現禽隻有病狀，都會追溯到來源場進行採樣，好確認疫情。

施泰華指出，此案起初是雲林防疫所接獲通報，指雲林麥寮有一處養殖「皇金雞」的養雞場，最近運送死亡雞隻到化製場製作成飼料的數量偏高，在2天內各送了100多隻，防疫人員不敢大意，5日派員訪查採檢。

施泰華表示，採驗過後，今日確認該場雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感，已將場內在養的2672隻雞全數撲殺，也因該場未依規定通報疫情，依《動物傳染病防治條例》可處5萬元以上，100萬元以下的罰鍰，雞隻遭撲殺後也不會給予補償。

施泰華表示，本次已是今年第2個禽流感案例，上回是在元旦當天接獲雲林縣斗南鎮的養雞業者自主通報，雞隻有異常死亡情形，到場採驗後確認為H5N8亞型高病原性禽流感，也將在養的2萬餘隻紅羽土雞全數撲殺。

施泰華指出，鄰近的韓國近期來，已經因為會禽傳人的H5N6禽流感撲殺了近3000萬隻的家禽，日本也因此撲殺了約100萬隻，呼籲養禽業者也應自主落實生物安全措施，假如發現場內家禽不明原因死亡，或飲水、攝食、產蛋率異常下降，都須主動通報當地動物防疫機關採檢。

(中時)