圖輯》花樣少女齊聚 韻律體操美不勝收

韻律體操好手呂家儀。（葉士弘攝）

2017台北世大運進入倒數階段，各運動種類都將進行參賽選手選拔，開春不到一周，韻律體操就決定參賽人選，無論成績如何，每個選手精心打扮，努力表現訓練成果，力與美的結合，讓比賽美不勝收，甚至許多其他項目的運動員，都特地利用在營休假機會，到場欣賞「最美麗的戰爭」。

(中時電子報)

韻律體操好手呂家儀。（葉士弘）

韻律體操好手宋語涵。（葉士弘攝）

韻律體操好手宋語涵。（葉士弘攝）

韻律體操好手蔡瑞珊。（葉士弘攝）