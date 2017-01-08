電業法修正 朝野仍有多點歧見
立法院臨時會將處理電業法修正案，雖然日前全案經過經濟委員會2天的初審，但朝野對於電業管制機關、電價機制、核廢料遷移等問題仍有不同意見，尚待協商。
立法院長蘇嘉全9日上午將邀集朝野協商電業法。這次電業法修正案共有96條條文，經過2天委員會的討論，有4條無共識，將保留至院會協商，包括電業管制機關、電價機制、優惠電價內容、以及核廢料遷移細項等。
不過，民進黨立委、經濟委員會召委管碧玲說，在優惠電價部分，朝野曾有過一次協商，達成照行政院版本通過的共識。
但是在電業管制機關部分，行政院版本是由經濟部指定，現行管制機關為能源局，但國民黨立法院黨團總召廖國棟說，管制機關一般認為應該更超然更獨立，因此希望設置獨立機關。
民進黨立委、經濟委員會召委黃偉哲說，電業管制機關本身不是裁判、只是教練，在野黨卻認為電業管制機關是客觀中立的裁判，朝野的看法不同，但實際上裁判機關應該是電價審議委員會，因此產生爭議。
管碧玲說，如果要設獨立機關，必須要再修行政院組織法，等於電業法無法通過，且再增設獨立機關真的有困難。
在核廢料遷移部分，國民黨立委孔文吉提案，要求民國110年前撤離。黃偉哲說，台電目前找不到地方處置這些核廢料，因此沒有辦法訂定時間點。
在電價審議部分，行政院版提案，經濟部得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會，但時代力量立委徐永明提案指出，審議會的學者專家及相關民間團體代表不得少於2/3。
管碧玲指出，電價涉及政府政策，因此政府需要有多數的代表，做政治性的考量，必須負政治責任，民間專家學者就只有專業考量，因此可能要再跟時代力量充分溝通，這個部分不排除行政院會再提修正版本。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。