電業法修正 朝野仍有多點歧見

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立法院臨時會將處理電業法修正案，雖然日前全案經過經濟委員會2天的初審，但朝野對於電業管制機關、電價機制、核廢料遷移等問題仍有不同意見，尚待協商。

立法院長蘇嘉全9日上午將邀集朝野協商電業法。這次電業法修正案共有96條條文，經過2天委員會的討論，有4條無共識，將保留至院會協商，包括電業管制機關、電價機制、優惠電價內容、以及核廢料遷移細項等。

不過，民進黨立委、經濟委員會召委管碧玲說，在優惠電價部分，朝野曾有過一次協商，達成照行政院版本通過的共識。

但是在電業管制機關部分，行政院版本是由經濟部指定，現行管制機關為能源局，但國民黨立法院黨團總召廖國棟說，管制機關一般認為應該更超然更獨立，因此希望設置獨立機關。

民進黨立委、經濟委員會召委黃偉哲說，電業管制機關本身不是裁判、只是教練，在野黨卻認為電業管制機關是客觀中立的裁判，朝野的看法不同，但實際上裁判機關應該是電價審議委員會，因此產生爭議。

管碧玲說，如果要設獨立機關，必須要再修行政院組織法，等於電業法無法通過，且再增設獨立機關真的有困難。

在核廢料遷移部分，國民黨立委孔文吉提案，要求民國110年前撤離。黃偉哲說，台電目前找不到地方處置這些核廢料，因此沒有辦法訂定時間點。

在電價審議部分，行政院版提案，經濟部得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會，但時代力量立委徐永明提案指出，審議會的學者專家及相關民間團體代表不得少於2/3。

管碧玲指出，電價涉及政府政策，因此政府需要有多數的代表，做政治性的考量，必須負政治責任，民間專家學者就只有專業考量，因此可能要再跟時代力量充分溝通，這個部分不排除行政院會再提修正版本。1060108

(中央社)