北市就服處徵才 科技業釋80K職缺

科技業「薪情」持續看俏！北市各就業服務站將於10日起陸續推出徵才活動，本周共會釋出329個職缺，類別橫跨餐飲、保全、科技業等。其中有兩家科技業者提供薪資最高達8萬元的工作機會，分別要找資訊技術顧問和軟體專案經理，有需求的民眾要把握。

專為中小企業提供IT服務的自由系統股份有限公司，13日將在內湖就業服務站徵才，要找客服工程師、儲備幹部，薪資約在3萬至6萬水準；另徵求2名資訊技術顧問，薪資最高可達8萬元。

同屬科技業的程式碼科技股份有限公司，則開出6萬至8萬的月薪徵求軟體專案經理，其他還包括APP、PHP軟體工程師等，薪資也可達7萬元。

這一波較特別的徵才是航合有限公司要找飛機外觀噴漆打磨員、飛機客艙維修作業員等，月薪約在2.5萬至4萬左右。而中興大業巴士公司持續徵求駕駛員，薪資在4萬至7萬間。

不過徵才量較大的還是餐飲、保全業，部分公司還一次釋出50、60個職缺；而黑殿飯店則開出37K徵求內場組長。北市就服處表示，提供的媒合服務完全免費，相關訊息歡迎洽台北人力銀行網站，或電詢就業服務專線(02)2308-5231。

(中時)