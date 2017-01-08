張文綺曾4年不敢唱 主持節目找回自信

選秀節目出身的25歲藝人張文綺，曾有4年不敢唱歌，坦言覺得沒人喜歡她，很沒自信，主持節目「天才衝衝衝」後，更多人認識她，逐漸找回自信。

形象活潑好動的張文綺，從15歲參加歌唱選秀節目「超級星光大道」，17歲轉戰「明日之星」後，曾被票選為節目5大人氣王之一，陸續推出合輯、個人專輯和主持「天才衝衝衝」，打開知名度。

張文綺發行第6張專輯「打鐵女王」，接受中央通訊社專訪時，坦言很多人認識她是看「天才衝衝衝」，不是歌手身分，考量要不要繼續發片時，曾和老闆聊到哭，堅持發片是「要讓大家不要忘記我還是歌手」，直喊「我最喜歡的還是唱歌」。

4歲開始學琴，從小就有表演慾，有次爸媽帶她吃流水席，不怕生的她就這樣上台演唱人生第一首歌「車站」。國中就讀音樂班，高中後來轉讀樹德家商幼兒保育科舞蹈班，笑認「沒那麼愛彈琴，比較愛唱歌」，15到17歲是她的人生轉捩點。

張文綺回憶起歌唱比賽過程都很開心、快樂，輸贏不會看太重，沒被打擊到；不料，後來竟長達4年不敢唱歌，她表示，當時節目5大人氣王出合輯，她是比賽資歷最淺的參賽者，培養出來的粉絲相對沒那麼多。

印象非常深刻是第1場簽唱會在台南，5人排排坐，歌迷買誰的單曲就去找誰簽名，張文綺坐在最旁邊，只簽了3張，自嘲沒事做就從頭到尾都在主持活動，心想「在這幹嘛，很丟臉」，自信心受打擊。

之後張文綺陸續發片，但她就是沒自信，很例行公事的錄唱、宣傳，「心裡沒有很踏實的感覺」，唱歌音量也很小聲，直到已故老闆「寇桑」黃義雄讓旗下藝人在「明日之星」唱開場，練習膽量，加上主持綜藝節目，讓她逐漸找回自信。

張文綺說，「綜藝等於是我的跳板」，讓大家更認識她，還有美國洛杉磯的粉絲到臉書（facebook）私訊打氣。以前她選擇逃避、沒勇氣面對，抗壓性不夠，太在乎台下有沒有她的粉絲拿牌子、尖叫等，現在不會了，就是努力做好表演，有下次表演機會就是肯定。

去年以「天才衝衝衝」入圍第51屆電視金鐘獎綜合節目主持人獎，張文綺笑認在節目扮演丑角，一開始怕接不到話，也曾自認表現不好而失落；主持兩年多，不僅從搭檔主持人徐乃麟、曾國城身上學習，也看來賓怎麼接話。

一向走唱跳路線的張文綺，新專輯挑戰唱慢歌「深雪」，MV有多場感情戲，她還點名認識的友人擔任男主角，結果害羞到全身僵硬、臉更僵，直呼被現場好幾十雙眼睛盯著，她一親到男主角臉頰立刻跑走，畫面根本不能用。

張文綺對新專輯很有信心，直呼第1次這麼想跑宣傳，新專輯跳脫台語快歌風格編曲，融入嘻哈等元素，「台語歌不一定是要很本土，我想把台灣人的理念和文化一直傳承下去」。1060108

(中央社)