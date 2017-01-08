菲台灣同鄉會幹部就職 田秋堇親賀

我要評比

菲律賓台灣同鄉會今天舉行成立10週年慶祝大會暨第11屆、12屆幹部就職典禮，台灣鄉親、僑界代表約500人觀禮，僑務委員會副委員長田秋堇也親臨祝賀，場面歡欣熱烈。

大會中午在馬尼拉1家中餐廳舉行，中華民國駐菲代表林松煥、田秋堇、立法院高級顧問邱垂貞、馬尼拉經濟文化辦事處人員、台商友會以及僑界人士出席。

旅菲已20多年、從事房屋建材生意的吳國禎，當選新任會長，中醫師林坤城出任監事長，副會長多達16人，由林松煥監誓。

儀式開始前，現場播放僑委會委員長吳新興的祝賀影片。吳新興曾任駐菲代表，與菲國僑界感情深厚，他此次陪同總統蔡英文出訪中美洲，未能親自前來。

蔡總統與立法院長蘇嘉全也發函致賀。

吳國禎表示，接任會長後就是責任的開始，他任內有2大要務，第1是透過各地會員幹部，做好會員服務與聯繫工作，以提升會員向心力與歸屬感，第2是積極招募會員，攜手團結合作，使台灣同鄉會更加茁壯。

田秋堇以丈夫前宜蘭縣縣長劉守成的自我期許「薪火相傳、再創高峰」，來勉勵菲律賓台灣同鄉會新屆幹部，也感謝大家在艱困局勢中，持續支持中華民國台灣。

她說，「一枝草一點露，天公疼憨人，雖然台灣比人卡細塊，但是我們比別人更優秀、更努力，自然有我們出頭的一天。」

在僑委會負責督導僑教業務的田秋堇，也鼓勵僑胞子弟赴台學習華文，認為繁體字是優美的文字，如果可能的話，甚至希望向聯合國教科文組織申請「世界文化遺產」。

菲律賓台灣同鄉會成立於2006年11月24日，主旨是聯絡鄉親情誼、促進團結互助、維護鄉親合法權益，並加強與他國同鄉會的聯系。會員不分黨派，只要愛護台灣自由民主的台灣同胞，都歡迎參加。1060108

(中央社)