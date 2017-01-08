全國羽球排名賽 王子維薛軒億爭王

羽球好手王子維、薛軒億今天都在全國羽球排名賽中與對手力戰3局後勝出，兩人接下來將正面對決，這是他們首度在排名賽的冠軍戰交手。

106年第1次全國羽球排名賽，3日起在台北體育館進行，經過多日廝殺，甲組賽事4強出爐。

過去曾2次在全國排名賽奪冠的21歲的新生代好手王子維今天在男子組4強賽，以21比10、18比21、25比23擊敗17歲小將陳紀廷。

王子維說，這場比賽的首局他打得非常順手，但次局起的推挑頻頻出現出界狀況，出手非常不順，打法也變得單調，讓對手抓到節奏，在反陷入被動、失誤偏多的情況下，很多球路就不敢打，心理越放不開，出手就越越急躁，才會讓後兩局戰況變得這麼緊繃。

生涯曾5次在全國排名賽摘冠的31歲老將薛軒億今天則在男子組4強賽，以22比20、17比21、21比10力克隊友楊智傑。

薛軒億表示，楊智傑當兵回來後比較會去思考，所以打法也相對成熟，而不少新世代好手在這次比賽陸續冒出頭，但他卻沒有感受到什麼壓力，畢竟該做的功課都有做好去應對，況且這是每位選手必經的歷程。

王子維、薛軒億近年都有在全國排名賽的紀錄，薛軒億上次摘冠為103年第2次排名賽，王子維則是105年第1次排名賽，過去兩人沒有在全國排名賽決賽交手的紀錄，但去年兩次排名賽雙方對戰都由王子維以直落2獲勝。1060108

(中央社)