全國羽球排名賽 王子維薛軒億爭王
羽球好手王子維、薛軒億今天都在全國羽球排名賽中與對手力戰3局後勝出，兩人接下來將正面對決，這是他們首度在排名賽的冠軍戰交手。
106年第1次全國羽球排名賽，3日起在台北體育館進行，經過多日廝殺，甲組賽事4強出爐。
過去曾2次在全國排名賽奪冠的21歲的新生代好手王子維今天在男子組4強賽，以21比10、18比21、25比23擊敗17歲小將陳紀廷。
王子維說，這場比賽的首局他打得非常順手，但次局起的推挑頻頻出現出界狀況，出手非常不順，打法也變得單調，讓對手抓到節奏，在反陷入被動、失誤偏多的情況下，很多球路就不敢打，心理越放不開，出手就越越急躁，才會讓後兩局戰況變得這麼緊繃。
生涯曾5次在全國排名賽摘冠的31歲老將薛軒億今天則在男子組4強賽，以22比20、17比21、21比10力克隊友楊智傑。
薛軒億表示，楊智傑當兵回來後比較會去思考，所以打法也相對成熟，而不少新世代好手在這次比賽陸續冒出頭，但他卻沒有感受到什麼壓力，畢竟該做的功課都有做好去應對，況且這是每位選手必經的歷程。
王子維、薛軒億近年都有在全國排名賽的紀錄，薛軒億上次摘冠為103年第2次排名賽，王子維則是105年第1次排名賽，過去兩人沒有在全國排名賽決賽交手的紀錄，但去年兩次排名賽雙方對戰都由王子維以直落2獲勝。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。