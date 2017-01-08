美情報指控俄插手大選 俄國奚落聲四起

我要評比

美國最高情治單位直指俄羅斯總統蒲亭下令操弄影響美國大選結果，但報告缺乏具體證據，俄國政界和評論界今天一片嘲諷聲，在社群媒體嘲弄報告根本是無根據的推測所堆積出來。

美國國家情報總監（DNI）6日發布的報告指出，蒲亭（Vladimir Putin）因對巴拿馬文件、俄國禁藥醜聞等懷恨，下令網路攻擊和操弄媒體，傷害民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的選情，暗助共和黨候選人川普（Donald Trump）。

報告說：「我們評估，俄國總統蒲亭下令干擾2016年美國大選。俄國目的為削弱大眾對美國民主進程的信念、中傷柯林頓，破壞她的選情。」

「紐約時報」（New York Times）報導，俄國國會參議院國防和安全委員會成員普希科夫（Alexey Pushkov）嘲笑說，美國這份報告如同美國中央情報局（CIA）當年堅稱伊拉克擁有大型毀滅性武器。

他發推文說：「無中生有：所有對俄羅斯的指控乃基於『信心』和假設。如同美國很肯定海珊（Saddam Hussein）擁有大型毀滅性武器。」

報告多次提及今日俄羅斯（RT）電視台總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan），她也發推文嘲笑美國情治單位的指控。

西蒙尼揚寫說：「啊，CIA的報告出爐了，真是年度笑話！引用我6年前的節目作為俄國操弄美國大選的主要證據。這可不能開玩笑。」

對於美國情治單位在缺乏紮實證據情況下指控俄國的陰謀論，即使是批評政府的俄國人也表示令人洩氣。

瞭解並經常批評今日俄羅斯電視台俄國記者柯瓦勒夫（Alexey Kovalev）說，他非常驚訝美國的報告如此注意今日俄羅斯電視台。他發推文說：「我不同意RT和他們總編輯的作法。但他們不是你們的宿敵，美國，請冷靜。」

克里姆林宮過去曾一再否認駭入民主黨全國委員會電腦系統，這次並未立即對美國情治單位的解密報告做出回應。

報告直言莫斯科透過駭客和其他行動暗助川普，影響希拉蕊．柯林頓選情，但並未提出新證據，而只是描繪俄羅斯長期以來，企圖影響美國政治體系的紀錄。（譯者：中央社羅苑韶）1060108

(中央社)