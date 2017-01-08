蘇智傑放一三壘 陳傑憲與多人爭游擊
統一獅職棒隊開訓，總教練黃甘霖新官上任，重視溝通，逐一打電話給每一個球員談角色定位，他初步規劃，選秀狀元蘇智傑放在一壘及三壘防區。
蘇智傑在開訓儀式喊出本季15轟為目標，相較於去年44場9轟，稍微客氣。
總教練黃甘霖表示，去年蘇智傑加入球隊時，他在二軍就近觀察，覺得蘇智傑的打擊實力「對球隊會有很高的貢獻度」，所以本季「我會找一個位置讓他守」。
黃甘霖表示，蘇智傑去年剛進球隊就拉上一軍，心理層面沒有充分準備，相信他第二年會更好。目前規劃，蘇智傑的守備位置安排在一壘、三壘，與一壘高國慶、三壘陳鏞基輪替。
黃甘霖說，一整年球季120場比賽，就像在跑馬拉松，50幾個人去跑與30幾個人去跑一定不一樣，所以他的帶兵原則，會讓一、二軍球員多流動，狀況不好、有病痛就休息。
統一獅去年內野較固定的是一壘高國慶、二壘林志祥、三壘陳鏞基，游擊防區最不固定，有7人守過，最多場的是黃恩賜52場、吳國豪26場，接著是轉任教練的劉育辰22場，新秀潘彥廷22場、陳傑憲19場、郭阜林15場、陳鏞基1場。
其中選秀第2指名的陳傑憲去年游擊、外野、二壘都守過，今年春訓會以游擊手為重心調整，與黃恩賜、吳國豪、潘彥廷等人競爭游擊。1060108
(中央社)
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