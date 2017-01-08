業餘常練到天黑 李旻「天黑」奪冠不意外
進行延長之前，李旻告訴健康狀況不佳的媽媽鍾翠芬：「我一定會贏冠軍。」她也實現承諾，於天黑中擊敗賽史4度奪冠的泰國名將波隆與劉依貞封后。
李旻在天黑中奪冠一點也不意外，她說：「我業餘時都在下午練球，常常打到天黑才回家，第2次延長賽打完已經快天黑，後來決定要繼續打延長賽，我心裡在想天黑對我很有利。」果然，在第4次「切球」延長賽，以1切1推抓鳥勝出奪冠。
李旻第4次延長賽第3位順位擊球，結果前兩人將球切高都打短，她切低球路距洞口約3步，成為最靠近洞口的選手。她說：「看到她們2人都打短，更確定我要打把低，而45碼的切桿距離，剛好也是3輪比賽第3桿同樣距離，在這個位置切球滿有想法的。」
李旻去年LPGA獎金榜排名第94，表現不盡理想，她表示，這場冠軍給自己今年有好的開始與信心，今年目標希望能贏1場LPGA冠軍，打出適合自己的方式，不要像去年打到後來覺得漫無目標、迷失自己。
(中時電子報)
關鍵字：自己
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