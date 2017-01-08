年金改革座談爆衝突 郝龍斌：總統別成為無良雇主
為推動年金改革，近日政府在台中中興大學、高雄國際會議中心等地舉辦年金改革座談會，卻有許多軍公教退休人員陳抗而引發衝突。前台北市長郝龍斌在臉書上籲請總統蔡英文、行政院長林全親自出席座談會和大家溝通、負責面對，不要讓政府變成無良雇主。
年金改革中區座談於昨(7)日在中興大學舉辦，中興大學學生會針對政府將衝突帶入校園而發出不滿聲明，郝龍斌也質疑政府是不是想利用大學的特殊性來阻礙表達意見的民眾嗎？政府溝通的誠意在哪？因此請蔡總統、林全院長放下身段，展現誠意親自出席座談會和大家溝通。
郝龍斌也表示年金制度本該是穩定社會的最重要基石，但蔡英文政府透過妖魔化軍公教和操弄世代對立，拿來當作自己手上的籌碼，這樣的年金改革，代價將是撕裂整個社會。而政府身為軍公教的雇主，卻要砍工作一輩子的員工退休給付，還用刀片蛇籠把大家隔絕在外，和無良雇主有什麼差別？
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
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