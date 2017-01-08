三年一輪 蔗總有信心帶兵「跑」向總冠軍
統一獅連續3年無緣總冠軍賽，今年改由代總教練「蔗總」黃甘霖領軍，肩負帶球隊重返榮耀的重任， 對於帶兵很有自信的他，也希望球隊今年能團結一心，並用「跑壘」來壓迫對手，朝「總冠軍」目標邁進。
黃甘霖今天(8日)在球隊春訓開訓典禮上向全隊喊話，為此他還特地準備字卡道具，但難掩自己的緊張情緒，他笑說：「講話不是我的強項，但教球、帶球員，我有信心。」接下獅子軍兵符，他也將全力以赴。
黃甘霖在開訓典禮上就喊出「季冠軍」和「總冠軍」的目標，盼全隊能團結合作重返榮耀，「三年一輪，好歹照輪(台語)，今年要輪到我們了。」
有鑒於去年球員在開幕戰時就呈現疲勞，造成球隊傷兵過多，黃甘霖今年從春訓起就採取不同方式，讓球員在16天的春訓中自主訓練，也在事前親自打電話給球員討論菜單和新球季定位，黃甘霖說，春訓的訓練方式重質不重量，希望能讓球員在開幕戰時表現出最好的狀況，「幫他們踩剎車，這是必須做的事。」
為力拚失去的總冠軍，今年還甘霖也希望加強全隊的跑壘，「這幾年統一獅在盜壘方面，真的跑得比較少，現在球隊的年輕人也比較多，希望用我以前的觀念，加強他們的爆發力和判斷力，在緊要關頭時，為球隊拉出好成績。」
除此之外，蔗總也盼球員間彼此競爭，讓全隊實力都有所提升，「過去二軍常常有球員跟我反應說沒有舞台，那我現在就給你們機會去拚，一軍球員只要狀況不好，就會從二軍拉球員上來，讓好的選手互相競爭。」他也預告，今年一、二軍球員調動將更頻繁。
(中時電子報)
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