東阿阿膠15年漲40倍 陷原料困境
因為大陸宮鬥劇而聲名大噪的滋補產品東阿阿膠，陸媒報導，在2001年至2016年的15年間，零售價從每公斤130元（人民幣，下同）漲至約5400元，漲幅超40倍。阿膠原料的驢皮也從2000年的20元一張，上漲至目前的2500元以上，漲幅超100倍。
東阿阿膠每漲價的理由幾乎都與原料有關，東阿阿膠稱，把毛驢當藥材養、從源頭構建產業生態系統的內在需求。
東阿阿膠董事長秦玉峰表示，東阿阿膠早已意識到原料掣肘的問題，多年來建立了多個「標準化養驢示範基地」，還進行原料國際化佈局，並且以肉謀皮策略、毛驢活體循環開發商業模式等來解決。
不過，內部人士坦言，僅東阿阿膠一家之力似乎無法解決原料短缺的問題，東阿阿膠的產量也在下滑，為了業績，漲價亦是必然。也有業內人士擔心，東阿阿膠不斷漲價走高端路線，新的群體仍在培育中，但卻讓中低端市場不斷流失，或將影響未來業績增長速度。
(旺報)
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