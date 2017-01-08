上海暫停商業辦公項目網簽 集中清查

大陸多地正在全面打房，從買賣到房仲都是清理對象，陸媒報導，近期上海關於商業辦公項目違規銷售、擅自改建的投訴大量增加，宣布6日起，上海市住建委會同相關部門對商業辦公專案進行集中清理核查，在此期間暫停此類項目的網上簽約。

調查發現，上海部分商業辦公大樓有很嚴重的擅自改變房屋單元空間分割、私自接通燃氣管道等改變房屋使用性質情況，使得房屋結構、消防等存在安全隱患。同時，一些項目還在銷售中進行虛假宣傳，嚴重誤導買家。

(旺報)